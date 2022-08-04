Ліга чемпіонів

Динамо виграло перший матч у Штурма і наблизилося до виходу в плей-офф раунд Ліги чемпіонів. Віктор Циганков не зміг вийти на гру через травму під час розминки. Замість нього в стартовий склад потрапив Олександр Караваєв. Саме він і став героєм зустрічі, забивши єдиний гол.

В інших матчах ігрового дня Ліги чемпіонів Буде-Глімт і Црвена Звезда здобули розгромні перемоги, а Ференцварош без Зубкова не зміг обіграти Карабах. Позиції Романа Яремчука під загрозою – наставник Бенфіки в захваті від новачка з Шахтаря і конкурента українця.

Світ

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Україна

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