Головні новини футболу 3 серпня: Динамо перемогло Шахтар та заявилось на Лігу чемпіонів, Відаль переходить в Барселону

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 серпня. Битва Динамо та Шахтаря, перехід Відаля в Барселону та інші топ-події.

Динамо перемогло Шахтар у 3-му турі УПЛ

В поєдинку 3-го туру чемпіонату України 2018/19 Динамо перемогло Шахтар у Києві. Єдиний м'яч забив Беньямін Вербіч після розіграшу штрафного та помилки голкіпера "гірників" Андрія Пятова – відео гола та огляд матчу. Після цієї перемоги кияни очолили турнірну таблицю.

Перед поєдинком гравці Динамо знову не потиснули руку своєму екс-одноклубнику Жуніору Мораєсу, а вже після матчу відбувся невеликий конфлікт між Паулу Фонсекою та Олександром Хацкевичем.

Фанати Динамо на початку другого тайму провели флешмоб та вивісили образливий банер проти ФФУ – арбітр матчу був змушений навіть зупинити поєдинок.

Артуро Відаль стане гравцем Барселони

Барселона офіційно узгодила з Баварією трансфер Артуро Відаля. Найближчими днями чилієць пройде медогляд та підпише контракт на 3 роки, а його зарплата складе близько 9 млн євро за сезон.

31-річний Відаль був близьким до переходу в Інтер, проте каталонці виявились спритнішими та зуміли переманити гравця. Баварія отримає за трансфер чилійця близько 20 млн євро. Відаль стане вже 4-м підписанням Барселони в поточне трансферне вікно – після Лангле, Малкома та Артура.

Інші топ-події дня

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка отримав травму стегна на тренуванні команди. Щоправда, пізніше стало відомо, що українець відновиться до старту сезону 2018/19.

Шведський нападник Андерлехта Ісаак Телін прибув до Києва для проведення переговорів з Динамо. Зазначається, що гравець навіть встиг відвідати поєдинок Динамо – Шахтар. Також у Динамо сватають гравця Карпат Мар'яна Шведа.

Крім того, Динамо подало заявку на матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії. До списку не потрапив новачок киян Вітор Буено.

Матч Маріуполь – Динамо в рамках 4-го туру УПЛ буде перенесено на вересень через участь команд у єврокубках.

Український тренер Віктор Скрипник може очолити Легію, а збірна Аргентини отримала тимчасового наставника.