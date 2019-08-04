Головні новини футболу 3 серпня: Динамо громить Львів і віддає Русина, Борусія б'є Баварію, шедеври в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 серпня. Динамо, Десна і Маріуполь перемагають у чемпіонаті України, Баварія і ПСЖ беруть Суперкубок своїх країн.

УПЛ

Львів – Динамо: Київ громить суперника, розвиваючи новий фірмовий почерк. Несподівана персона матчу і відповідь Брюгге, від якої віє насолодою. Не стільки кількісно, як якісно. Круті голи Буяльського і Де Пени. Битва в ЛЧ має бути гаряченькою. Тим часом Зоря заявила Русина на УПЛ – форвард, який належить Динамо, обрав ігровий номер у своїй оренді.

Маріуполь на власному полі здолав Олександрію. Наші єврокубкові бійці відкривали 2-й тур чемпіонату України, намагаючись реабілітуватись за поразки на старті. Вакула забив класний переможний гол, який не соромно і Мессі показати.

Десна впевнено перемогла Ворсклу на власному полі в ще одній дуелі команд, які програли на старті сезону. Екс-динамівець Калітвінцев приніс перемогу прекрасним ударом у дев'ятку.

Українці в топ-чемпіонатах

Лунін близький до переходу у Вальядолід, стверджує регіональний іспанський ЗМІ. Клуб належить бразильцю Роналдо, який немало пограв за Реал Мадрид. Зазначають, що в Андрія будуть великі шанси стати основним голкіпером команди, яка посіла 16-е місце в попередньому сезоні Прімери.

Вест Хем – Атлетік: Ярмоленко забиває та отримує кепську оцінку ЗМІ, сигнал від Пеллегріні для українця, утім, доволі позитивний. Андрій, радше за все, стартує в АПЛ 2019/20 з ролі резервіста, але впадати у відчай нема підстав.

Селтік без Шведа розпочав чемпіонат Шотландії з шаленого розгрому Сент-Джонстона. Українець, який тільки-но забив дебютний гол в ЛЧ, пропустив матч з незрозумілих причин.

Світ

Борусія Дортмунд виграла Суперкубок Німеччини, здобувши ефектну перемогу над Баварією. Джейдон Санчо, який колись конкурував з Ярмоленком, забив сам та асистував партнеру.

Ді Марія розкішним ударом приніс ПСЖ Суперкубок Франції – відео голів і огляд матчу проти Ренна. Мбаппе забив, Неймар не зіграв – у Парижі все передбачувано.

Манчестер Юнайтед здолав Мілан по пенальті – фатальна помилка сина Мальдіні. Зазначимо, що престижний товариський турнір Міжнародний кубок чемпіонів-2019 виграла Бенфіка, яка виявилась кращою за "дияволів" на 1 бал.