Україна

Шахтар вперше програв на зимових зборах – суперник значно переважав у готовності. По обіді команда Маріно Пушіча програла вдруге за день – легіонерська оборона провалилась, вирок новачку, третій гол нової перлини.

Також Шахтар оголосив заявку на Лігу Європи – у списку двоє коштовних новачків.

Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ. Раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум.

"Новий Довбик" стане другим українцем у відомому клубі – легендарний тренер, ворожнеча з Маліновським.

Топ-матчі дня

Роман Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали важливі три очки.

Жирона без Довбика не змогла здолати Сосьєдад. Судді скасували чистий гол каталонців, Реал отримав шанс піти у відрив.

Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема. Віталій Миколенко відіграв весь матч.

Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав вилучення.

Мілан здобув вольову перемогу над Фрозіноне. Олів'є Жиру оформив гол і асист, Йовіч забив через хвилину після виходу.

Кубок Африки: стали відомі півфінальні пари. Кіпер ПАР виграв серію пенальті, відбивши 4 удари.

Інші головні події

В Іспанії повідомили про серйозну травму Артема Довбика, який пропустив матч Жирона – Реал Сосьєдад. Тамтешні ЗМІ заявили, що українець ризикує пропустити залишок сезону, однак згодом Довбик запевнив, що все не так погано.

Екс-зірка Манчестер Юнайтед оголосив про завершення кар'єри.

Мадридський Реал остаточно визначився з майбутнім Кепи – Лунін посприяв ухваленню рішення.

ПСЖ програв Реалу битву за Мбаппе – зірка збірної Франції ухвалив остаточне рішення.