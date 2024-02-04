Головні новини футболу 3 лютого: Яремчук забив за Валенсію, травма Довбика, дві поразки Шахтаря
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за суботу, 3 лютого.
Україна
Шахтар вперше програв на зимових зборах – суперник значно переважав у готовності. По обіді команда Маріно Пушіча програла вдруге за день – легіонерська оборона провалилась, вирок новачку, третій гол нової перлини.
Також Шахтар оголосив заявку на Лігу Європи – у списку двоє коштовних новачків.
Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ. Раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум.
"Новий Довбик" стане другим українцем у відомому клубі – легендарний тренер, ворожнеча з Маліновським.
Топ-матчі дня
Роман Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали важливі три очки.
Жирона без Довбика не змогла здолати Сосьєдад. Судді скасували чистий гол каталонців, Реал отримав шанс піти у відрив.
Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема. Віталій Миколенко відіграв весь матч.
Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав вилучення.
Мілан здобув вольову перемогу над Фрозіноне. Олів'є Жиру оформив гол і асист, Йовіч забив через хвилину після виходу.
Кубок Африки: стали відомі півфінальні пари. Кіпер ПАР виграв серію пенальті, відбивши 4 удари.
Інші головні події
В Іспанії повідомили про серйозну травму Артема Довбика, який пропустив матч Жирона – Реал Сосьєдад. Тамтешні ЗМІ заявили, що українець ризикує пропустити залишок сезону, однак згодом Довбик запевнив, що все не так погано.
Екс-зірка Манчестер Юнайтед оголосив про завершення кар'єри.
Мадридський Реал остаточно визначився з майбутнім Кепи – Лунін посприяв ухваленню рішення.
ПСЖ програв Реалу битву за Мбаппе – зірка збірної Франції ухвалив остаточне рішення.