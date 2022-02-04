Україна

Сьогодні футзальна збірна України зіграє проти росіян у півфіналі Євро-2022. Наші хлопці не вважаються фаворитами, але тренер пообіцяв віддати на полі всі сили. Дізнавайтесь, де і коли дивитися гру.

Швидший за Тайсона та крутіший за Жажу: Металіст підписав бразильського форварда, якого анонсував Ярославський. Верес оформив перехід захисника Динамо. Старт "Зимового Кубку" перенесли через негоду.

Топ-матчі

Анчелотті не дав Андрію Луніну зіграти у чвертьфіналі Кубка Іспанії і поплатився за це. Реал програв Атлетіку та вилетів з турніру. Мадридців вогняно зустріли в Більбао, розбивши вікно автобуса.

Єгипет переграв Камерун та вийшов у фінал Кубка Африки. Долю протистояння вирішила серія пенальті. У матчі за титул буде ліверпульська дуель – Салах проти Мане.

Наші за кордоном

Українець в епіцентрі шторму: Андерлехт тоне, у роздягальні команди ледь зупинили бійку. Миколенко отримав у тренери ще одну легенду АПЛ. "Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема.