Україна

Збірна України визначилася із останнім суперником у 2021 році. Динамо оприлюднило заявку на плей-офф Ліги Європи – є два поповнення і один мінус після Ліги чемпіонів. Кияни повідомили останні новини з лазарету – багато травм, але є позитив.

Шахтар провів два матчі за день на зборах, але жодного не виграв. Спершу "гірники" видряпали нічию з Маріуполем: Коноплянка з амбіціями на статус лідера, нова роль Мудрика і переляк Степаненка. А потім поступився Словану: екс-зірка УПЛ "кусає" перед єврокубками, топ-рівень Трубіна і жахливий промах бразильця.

Шахтар готовий поборотися з Ювентусом за 16-річну перлину Інтернасьйонала. СК Дніпро-1 офіційно підписав Білла – бразилець показав розкішну техніку у грі за дубль.

Наші за кордоном

Українці видали ударний день у Бельгії. Мар'ян Швед голом допоміг Мехелену пробитися у наступний раунд кубка, Роман Безус голом і двома асистами протягнув далі Гент, Едуард Соболь асистом доклався до розгрому Брюгге, а Богдан Михайліченко зіграв за Андерлехт вперше з грудня.

Вест Хем обіграв Астон Віллу на виїзді та наблизився до Ліверпуля – конкурент з МЮ шокував Андрія Ярмоленка. Самі мерсисайдці сенсаційно поступилися Брайтону та пропустили Лестер у топ-3 АПЛ. Манчестер Сіті спокійно здолав Бернлі перед виїздом на Анфілд, а Олександр Зінченко опинився в епіцентрі експериментів.

Віктор Коваленко не потрапить до заявки Аталанти на плей-офф Ліги чемпіонів – хавбек втратив шанс ще раз перемогти Реал. А Руслан Маліновський пропустив кубковий поєдинок бергамасків проти Наполі.

Інші новини

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