Головні новини футболу 3 лютого: Коноплянка забив за Шальке, Реал та Манчестер Сіті втратили очки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 лютого.
Україна
Шахтар здобув вольову перемогу над Славією – Феррейра оформив дубль.
Динамо зіграло внічию з Естерсундом у спарингу.
Худоб'як може перейти в Акжайик, – ЗМІ.
Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів.
Світ
Реал розписав сенсаційну нічию з Леванте, двічі ведучи в рахунку по ходу матчу.
Шальке на останніх хвилинах програв Вердеру, Коноплянка забив гол.
Санчес забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед.
Манчестер Сіті втратив перемогу над Бернлі: конкурент Зінченка забив супергол, Стерлінг схибив з метра.
Арсенал розгромив Евертон, Мхітарян і Обамеянг відзначилися результативними діями.
Реал платитиме Роналду 30 млн євро на рік.
Неймар забив 350-й гол в кар'єрі блискучим ударом зі штрафного.
Блізніченко та Кравченко допомогли Карабюкспору здобути першу за 12 матчів перемогу.
Анонс
Сьогодні відбудеться центральний матч 26 туру АПЛ Ліверпуль – Тоттенхем. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Також ми проведемо розширені онлайни матчів Еспаньйол – Барселона та Атлетіко – Валенсія.