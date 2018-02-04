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ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 3 лютого: Коноплянка забив за Шальке, Реал та Манчестер Сіті втратили очки

07:00 696 Читать на русском
Головні новини футболу 3 лютого: Коноплянка забив за Шальке, Реал та Манчестер Сіті втратили очки
Коноплянка забив за Шальке

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 лютого.

Україна

Шахтар здобув вольову перемогу над Славією – Феррейра оформив дубль.

Динамо зіграло внічию з Естерсундом у спарингу.

Худоб'як може перейти в Акжайик, – ЗМІ.

Україна ініціює проведення чемпіонату Європи серед ветеранів.

Світ

Реал розписав сенсаційну нічию з Леванте, двічі ведучи в рахунку по ходу матчу.

Шальке на останніх хвилинах програв Вердеру, Коноплянка забив гол.

Санчес забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті втратив перемогу над Бернлі: конкурент Зінченка забив супергол, Стерлінг схибив з метра.

Арсенал розгромив Евертон, Мхітарян і Обамеянг відзначилися результативними діями.

Реал платитиме Роналду 30 млн євро на рік.

Неймар забив 350-й гол в кар'єрі блискучим ударом зі штрафного.

Блізніченко та Кравченко допомогли Карабюкспору здобути першу за 12 матчів перемогу.

Анонс

Сьогодні відбудеться центральний матч 26 туру АПЛ Ліверпуль – Тоттенхем. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Також ми проведемо розширені онлайни матчів Еспаньйол – Барселона та Атлетіко – Валенсія.

Теги
Іспанія Світ Головне Дайджест
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