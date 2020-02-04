Головні новини футболу 3 лютого: Кадар переведений у дубль Динамо, Зозуля отримав нового тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 лютого.

Україна

Київське Динамо повідомило термін відновлення Циганкова та інших травмованих гравців. Тим часом Тамаш Кадар переведений у дубль "біло-синіх".

Луїш Каштру назвав умову, за якої Шахтар готовий вийти на трансферний ринок взимку. Зате Тарас Степаненко запевнив, що Шахтар міг безболісно відпустити Матвієнка.

Львівські Карпати не будуть підписувати Аржанова – на перегляд прибув інший потенційний новачок. Натомість Олександрія зазнала невдачі у спробах підписати форварда.

Європа

У Серії А Наполі вирвав перемогу над Сампдорією у матчі з шістьма голами – Квальярелла виконав шедевр, два м'ячі скасував VAR.

Іспанський Альбасете звільнив тренера після падіння в зону вильоту Сегунди. Роман Зозуля вже офіційно отримав нового тренера – раніше той мав досвід роботи з українцями.

Капітан Інтера Самір Хандановіч зламав палець і пропустить 3-4 тижні. А Мілан готовий запросити Рангніка одразу на дві посади.

Інші топ-події

Роберт Лєвандовскі увосьме визнаний найкращим футболістом Польщі. Тим часом наставник Маліновського Гасперіні став тренером року в Італії.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував проводити КАН рідше через оригінальну причину. Натомість екс-форвард Ліверпуля Крауч стане ведучим власного шоу на BBC.