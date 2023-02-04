"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 3 лютого. Челсі знову не перемагає, хоч і не пропускає. Динамо та Роналду нарешті прорвало.

Україна

Динамо розбило Унірю. Перша перемога у 2023 році принесла шоу Беніто, гольовий камбек Супряги з курйозним взяттям воріт та оплесками судді, а також дивне вилучення. Динамо затвердило ще 2 спаринги на зборах. Кияни зійдуться зі своєю легендою та колишнім тренером.

Екс-голкіпер Шахтаря живе у таборі для біженців. Востаннє грав ще перед війною, але мріє знайти новий клуб. Мудрик підписався на "довічне", Суркіс зірвав джекпот, гравець збірної України ризикує кар'єрою – все про трансфери наших і не тільки зірок цієї зими.

"Ми не будемо брати гроші на війну у Суркісів": ультрас Динамо жорстко відхилили будь-яку допомогу президента клубу.

ЛЧ та інші єврокубки

Мудрик опинився у заявці Челсі на плей-офф ЛЧ разом з Фелішем та Енцо Фернандесом. Постраждали зірковий новачок Бадіашиль та екс-нападник Барселони Обамеянг.

Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи. Грузинський новачок Гочолейшвілі опинився поза списком, хоча непогано себе проявив на зборах.

СК Дніпро-1 заявився на плей-офф Ліги конференцій. Плюс три легіонери, мінус досвідчений хавбек.

Мудрик і Ко

Мудрик через поважну причину провалив дебют за Челсі на Стемфорд Брідж. Конкурент став кращим за українця, а чемпіон світу починає потроху анонсувати, як відпрацює 121 мільйон євро.

Український канал став транслятором матчів Роналду. Дебют уже відбувся 3 лютого. Роналду врятував Аль-Наср дебютним голом. Кріштіану втратив два супершанси, шедевр екс-гравця Барси.