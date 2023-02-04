Головні новини футболу 3 лютого: Челсі розчарував у старті Мудрика та 121-мільйонного Енцо, Динамо і Роналду прорвало
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 3 лютого. Челсі знову не перемагає, хоч і не пропускає. Динамо та Роналду нарешті прорвало.
Україна
Динамо розбило Унірю. Перша перемога у 2023 році принесла шоу Беніто, гольовий камбек Супряги з курйозним взяттям воріт та оплесками судді, а також дивне вилучення. Динамо затвердило ще 2 спаринги на зборах. Кияни зійдуться зі своєю легендою та колишнім тренером.
Екс-голкіпер Шахтаря живе у таборі для біженців. Востаннє грав ще перед війною, але мріє знайти новий клуб. Мудрик підписався на "довічне", Суркіс зірвав джекпот, гравець збірної України ризикує кар'єрою – все про трансфери наших і не тільки зірок цієї зими.
"Ми не будемо брати гроші на війну у Суркісів": ультрас Динамо жорстко відхилили будь-яку допомогу президента клубу.
ЛЧ та інші єврокубки
Мудрик опинився у заявці Челсі на плей-офф ЛЧ разом з Фелішем та Енцо Фернандесом. Постраждали зірковий новачок Бадіашиль та екс-нападник Барселони Обамеянг.
Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи. Грузинський новачок Гочолейшвілі опинився поза списком, хоча непогано себе проявив на зборах.
СК Дніпро-1 заявився на плей-офф Ліги конференцій. Плюс три легіонери, мінус досвідчений хавбек.
Мудрик і Ко
Мудрик через поважну причину провалив дебют за Челсі на Стемфорд Брідж. Конкурент став кращим за українця, а чемпіон світу починає потроху анонсувати, як відпрацює 121 мільйон євро.
Український канал став транслятором матчів Роналду. Дебют уже відбувся 3 лютого. Роналду врятував Аль-Наср дебютним голом. Кріштіану втратив два супершанси, шедевр екс-гравця Барси.