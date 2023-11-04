Україна

Динамо програло Шахтарю в Класичному – Микола Шапаренко знову травмувався, Владислав Супряга зіграв в УПЛ вперше за 2 роки. Єдиний гол забив Олександр Зубков, а після матчу кияни залишилися без головного тренера. Мірча Луческу покинув Динамо – наставник подав у відставку і оголосив про завершення тренерської кар'єри, яка тривала майже 45 років.

Відставка Луческу стала несподіванкою для Ігоря Суркіса. Президент Динамо запевнив, що найближчим часом представить новий тренерський штаб. Журналіст вже назвав фаворита – Динамо начебто розглядало іноземця, який міг очолити інший клуб УПЛ.

Збірна України проведе спаринг перед матчем смерті за вихід на Євро-2024 з Італією – відома дата.

Наші за кордоном

Андрій Лунін може стати гравцем клубу Ла Ліги після відходу з Реала – українця розглядають в статусі заміни екс-голкіперу Барси.

Артем Довбик опинився на радарах фіналіста Ліги чемпіонів. Форвард Жирони і збірної України повинен замінити статусних "дідусів".

Михайло Мудрик повернувся до тренувань – українець має шанс зіграти за Челсі проти лідера АПЛ. Також Мудрик посів аж два призових місця – суперечливий шедевр українця став найкращим голом Челсі у жовтні.

Романа Яремчука знищили за матч проти команди четвертого дивізіону Іспанії: "Найгірший гравець на полі".

Інші головні події

Неймару зробили операцію після жахливої травми коліна. Медштаб збірної Бразилії здивував прогнозом на відновлення форварда.

"Золотий м'яч" знову змінить формат – втручається УЄФА, розширення географії, іншу нагороду скасують.