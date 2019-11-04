Головні новини футболу 3 листопада: Динамо розгромно перемогло, Баварія звільнила Ковача, Безус ефектно забив у Бельгії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 листопада.

Україна

Динамо в меншості розгромило Львів: Шапаренко надихає феєрію українців, новий бомбардир, кадрова діра на наступний матч з Шахтарем. У ворота львів'ян влетіло 4 "сухі" голи. Олексій Михайличенко знайшов ложку дьогтю в бочці меду за підсумками цього матчу.

Претенденти на третє місце також успішно провели 13-й тур УПЛ і продовжили переслідувати Динамо. Зоря на виїзді розбила СК Дніпро-1 – колектив Віктора Скрипника теж відзначився 4 голами. Олександрія в бойовому матчі впевнено здолала Маріуполь.

Олімпік на останніх хвилинах вирвав перемогу над Колосом. Вісенте Гомес творить справжні дива – третя звитяга поспіль, а команда піднялася з дна турнірної таблиці та перетворилася в претендента на верхню шістку. Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі назвав дату офіційного дебюту VAR в матчах Прем'єр-ліги.

Європа

Баварія офіційно звільнила головного тренера – Ніко Ковач відправлений у відставку після ганебної поразки 5:1 від Айнтрахта. Фахівець нібито сам запропонував припинити співпрацю на зустрічі з босами клубу. У наступних матчах командою керуватиме його помічник. Лідер Баварії Роберт Лєвандовскі потребує операції – ще одна тривожна новина в Мюнхені.

Реал Сосьєдад переміг прямого кокурента Гранаду та наздогнав Реал і Барселону на вершині турнірної таблиці Прімери. Мілан у напруженому поєдинку Серії А поступився Лаціо.

Евертон вирвав нічию у Тоттенхема, але головною подією зустрічі стала моторошна травма Андре Гомеша. Сон постелився у грубий підкат і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника. Лестер переміг Крістал Пелас і продовжує йти в топі АПЛ, випереджаючи свій чемпіонський графік сезону 2015/16.

Наші за кордоном

Гент вирвав перемогу в чемпіонаті Бельгії з трьома українцями в складі: Роман Безус забив ефектний гол, Роман Яремчук непогано чіплявся за м'ячі, а Ігор Пластун був лідером оборони.

Аталанта в меншості програла сенсаційному Кальярі – Руслан Маліновський став найкращим серед бергамасків. Лечче не втримав перемогу над Сассуоло – Євген Шахов відіграв блідий тайм.

Артем Мілевський відзначився елегантним асистом і веде Динамо Брест до чемпіонства в Білорусі. Астана під керівництвом Романа Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану.