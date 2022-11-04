Єврокубки

Динамо програло 5 матч в Лізі Європи: ще одна дитина-кілер, вилучення Забарного, жах Циганкова, моменти Ваната і цирк в обороні. Кияни навіть не спромоглися забити Фенербахче на прощання.

СК Дніпро-1 поступився АЗ у поєдинку за перше місце групи, тому стартуватиме зі стикових матчів Ліги конференцій. Довбик забив і став найкращим бомбардиром турніру.

Шахтар отримав потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду чи Моурінью. СК Дніпро-1 дізнався потенційних опонентів у плей-офф Ліги конференцій – найбільше лякає гранд Серії А.

Світ

Жерар Піке оголосив про завершення ігрової кар'єри, приголомшивши футбольну спільноту. Журналіст назвав причину сенсаційного рішення ветерана Барселони. Клуб Серії В зробив пропозицію Андрію Шевченку та миттєво отримав негативну відповідь.

Україна

Михайло Мудрик може покинути Шахтар через виліт з Ліги чемпіонів – три топ-клуби Англії напоготові. "У Суркіса є питання до Луческу", – інсайдер розповів, коли румунський тренер покине Динамо.