Україна вилетіла з Євро-2020 після поразки від Англії / UEFA

Збірна України

На жаль, наша національна збірна вилетіла з Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка поступилися Англії з рахунком 0:4 – відео голів та огляд матчу. Попри це, "синьо-жовті" оформили найкращий виступ за чемпіонаті Європи у своїй історії, хоч і встановили кілька антирекордів. Зокрема, в активі нашої збірної досі немає бодай одного поєдинку без пропущених голів.

Андрій Шевченко після гри відзначив головні причини розгромної поразки, яка не дозволила нашій команді кваліфікуватися до півфіналу. Також наставник прокоментував своє майбутнє в національній команді.

Євро-2020

В іншому поєдинку дня Данія перемогла Чехію і кваліфікувалася до півфіналу разом з Італією, Іспанією та Англією. Дві поразки на старті групового турніру не завадили данцям пробитися до четвірки найкращих команд Європи.

Відповідно, сформувалися пари 1/2 фіналу чемпіонату Європи. Поєдинки будуть зіграні 6 та 7 липня, а вирішальний матч відбудеться 11 числа. Усі три поєдинки будуть зіграні в Лондоні.

Інші головні події

Визначилися перші півфіналісти Копа Амеріка – одним із них стала збірна Бразилії.

Динамо знову не змогло виграти у контрольному матчі на зборі у Швейцарії – відео голів та огляд поєдинку. Натомість Шахтар підписав ще одного легіонера. Щоправда, офіційного підтвердження трансферу наразі немає.

Металіст може розпочати новий сезон в УПЛ. Одразу два клуби ризикують покинути елітний дивізіон чемпіонату України, а харків'яни є одним із головних претендентів на потенційне вакантне місце.

Колишній півзахисник збірної України продовжить кар'єру в Росії.