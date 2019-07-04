Головні новини футболу 3 липня: Бразилія вибила Аргентину з Копа Амеріка, Зозуля залишився в Альбасете

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 липня.

Україна

Шахтар прибув на другий збір до Австрії, який триватиме до 12 липня. "Гірники" запланували 5 контрольних матчів.

В Україні з'явиться новий спортивний канал – він запрацює вже з 1 серпня.

Український тренер став чемпіоном екзотичної ліги – фахівець розповів про особливості роботи в Азії.

Мар'ян Швед став своєрідною зброєю Селтіка – фанати та ЗМІ оцінили дебют гравця збірної України.

Трансфери

Жоау Феліш перейшов в Атлетіко за 126 млн євро. Цей трансфер став 4-м найдорожчим переходом в історії футболу і рекордним серед португальських гравців – позаду навіть Роналду.

Трансфер Руслана Маліновського у Сампдорію зірвався. Причиною стали розбіжності з агентами гравця збірної України. Євген Коноплянка отримав дозвіл вести перемовини з іншими клубами.

Андрій Лунін знову може опинитись у Леганесі, за який виступав у сезоні 2018/19. Голкіпер поїде на передсезонний турнір з Реалом, після чого стане відомим його майбутнє.

А от Роман Зозуля вирішив залишитись в Альбасете. Українець підписав новий контракт, який розрахований до літа 2021 року. Фанати команди в захваті від такого рішення Зозулі.

Родрі офіційно покинув Атлетіко. Манчестер Сіті виплатив клаусулу іспанця. Також "містяни" підписали конкурента для Олександра Зінченка.

Мартін Онгла покинув Карпати та продовжить кар'єру в Антверпені. Не залишились "леви" і без придбань – гравцем Карпат став захисник збірної Люксембургу, який грав проти України.

Інші головні події

Бразилія вийшла у фінал Копа Амеріка-2019. "Селесао" у скандальному матчі перемогли Аргентину та зіграють у вирішальному матчі турніру. Аргентинці не можуть виграти будь-який трофей вже протягом 26 років.

Захисник Реала Марсело позбавлений водійських прав на один рік через керування автомобілем напідпитку. Також бразилець заплатить штраф.