Головні новини футболу 3 липня: Баварія провернула топ-трансфер, війна Карпат і Руха, тренерське питання в Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 липня.

Україна

Динамо за чутками замінить Олексія Михайличенка на іноземного тренера після завершення сезону. Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом – красиві голи, дикі помилки, інтрига та багато вогню.

УПЛ передала матеріали щодо виключення Карпат з турніру в КДК УАФ. Тим часом "леви" ведуть інформаційну війну між львівськими клубами. "Карпати пропонують півмільйона за перемогу над Рухом": Григорій Козловський надав резонансний аудіозапис, а Олег Смалійчук продовжив тролити свого візаві.

Сьогодні Динамо зіграє проти Шахтаря. Анонс поєдинку незабаром читайте на нашому сайті. Також ми розповімо все найцікавіше про матч і детально розберемо гру обох команд.

Європа

Баварія офіційно завершила топ-трансфер – Лерой Сане став гравцем мюнхенського клубу, підписавши довгостроковий контракт з солідною зарплатою. Сане обійшовся Баварії досить дешево, але "ротен" все одно відмовилися від придбання Кая Хаверца з фінансових причин. Керівництво клубу також підтвердило бажання Тьягу Алькантари перейти в інший клуб.

Ліонель Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови. Каталонці нібито призначать Хаві головним тренером після завершення сезону. ПСЖ контактував з оточенням Грізманна – парижани хочуть скористатись конфліктом в Барселоні. А ще Антуан може опинитися в Ювентусі.

Наші за кордоном

Сергій Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника Ференцвароша.

Динамо Брест з Артемом Мілевським на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі з аутсайдером чемпіонату. Олександр Нойок перебуває у лікарні з пневмонією, а в Євгена Хачеріді – підозра на коронавірус.

Андрій Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, Олександр Зінченко сподівається на шанс, Руслан Маліновський повертається після дискваліфікації – презентуємо топ-матчі вікенду.