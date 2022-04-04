Війна

Футболіст і його родина були закатовані окупантами до смерті – тіла знайшли у братській могилі на Київщині. Російські злочинці вбили знаменитого гравця і тренера – він забивав Шовковському на Олімпійському.

Російський канал через Україну завершив трансляцію топ-матчу Бундесліги вже на 13 хвилині. Підтримка нашої держави продовжує кошмарити окупантів – вони, не витримавши кольорів нашого прапора, зірвали ще одну трансляцію.

Україна

Шахтар подав заявку на спецдозвіл для виїзду за кордон – є домовленість про спаринги з клубами Європи, США та Канади. Срна назвав суперників та двох легіонерів, які залишились. Тете після відходу з Шахтаря в першому ж матчі за Ліон приніс перемогу фірмовим голом.

Динамо відзвітувало про гуманітарну допомогу – "біло-сині" посприяли доставці понад 200 тонн товарів. Ребров організував тактичну допомогу для ЗСУ – до збору долучились Шевченко, Коваленко та Харатін.

Європа

Аталанта у фірмовому стилі програла Наполі, а Руслан Маліновський провів достойний тайм. Ювентус програв Інтеру і прощається з надіями на чемпіонство. Щемливий виступ української співачки перед матчем розчулив Щенсни.

Вест Хем прорвався в топ-6 АПЛ – Миколенко близький до історичного фіаско, Ярмоленко в тіні феєричного камбеку Бовена. Барселона завдяки ефектному голу Педрі перемогла Севілью, піднявшись на друге місце в Ла Лізі.