Головні новини футболу 3 квітня: Динамо та Шахтар здобули важкі перемоги, Зінченко травмувався, Коноплянка вилетів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 квітня.

УПЛ

Шахтар і Динамо розпочали другий етап української Прем'єр-ліги з важких перемог. "Гірники" на виїзді здолали Олександрію – єдиний гол у зустрічі вони забили після сумнівного пенальті. Володимир Шаран не погодився з рішенням арбітра, а Паулу Фонсека визнав, що в його команди виникли труднощі.

Динамо провалило перший тайм у поєдинку з Зорею, залишилося в меншості, програвало 2:0, але в підсумку вирвало перемогу. Яскравий камбек імені Циганкова – капітан Динамо створив три голи своєї команди та врятував від провалу. Олександр Хацкевич після гри розкритикував арбітра, а Юрій Вернидуб був розчарований тим, як його підопічні зіпсували кінцівку.

Маріуполь у вольовому стилі переміг Львів. У боротьбі за єврокубки команди влаштували справжню гольову феєрію в столиці Галичини, знайшлося місце навіть для божевільного гола зі штрафного.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко знову вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч чемпіонату. Українець допоміг забити перший гол, але отримав травму та пішов з поля на 19-й хвилині. Загалом "містяни" дуже легко здолали Кардіфф і повернулися на вершину АПЛ.

Євген Коноплянка зіграв у матчі Кубка Німеччини за Шальке, вийшовши на заміну. Однак команда нашого вінгера поступилася Вердеру та вилетіла з турніру на стадії чвертьфіналу. Така ж доля могла бути в Баварії, але мюнхенці в феєричному поєдинку переграли Хайденхайм з рахунком 5:4.

Українські збірники Роман Яремчук і Роман Безус не врятували Гент від поразки Стандарду в чемпіонаті Бельгії. Ференцварош Сергія Реброва програв Віді та вилетів з Кубка Угорщини. "Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч Мар'яна.

Європа

У центральному матчі дня в Прімері Валенсія вдома впевнено перемогла Реал – Зідан зазнав першої поразки після повернення у Мадрид. Головне з Серії А: Наполі та Лаціо сенсаційно поступилися аутсайдерам, Інтер розгромив Дженоа, Рома розписала нічию з Фіорентиною.

Боротьба за топ-4 АПЛ загострюється – Тоттенхем і Челсі оформили сухі перемоги над Крістал Пелас і Брайтоном відповідно. Парі Сен-Жермен у більшості розгромив Нант і став другим фіналістом Кубка Франції.