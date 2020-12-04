Єврокубки

Зіграні поєдинки 5 туру Ліги Європи. Зоря обіграла Лестер у Запоріжжі, але втратила шанси на вихід з групи – відео гола й огляд матчу. В інших поєдинках Мілан ефектно здолав Селтік, Арсенал набрав чергові 3 очки, а Рома стала переможцем групи після вольової перемоги над Янг Бойз.

Роман Яремчук забив дебютний гол у Лізі Європи, але це не врятувало Гент від поразки та звільнення головного тренера (вже третя відставка в команді у поточному сезоні). У тому ж матчі українська арбітриня Катерина Монзуль стала учасницею курйозного моменту, не дозволивши футболісту вийти на заміну.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж та з'ясував думку італійських ЗМІ про розгромну поразку Динамо від Ювентуса. Також ми провели тактичний аналіз матчу Ліги чемпіонів.

Анатолій Трубін потрапив у символічну збірну 5-го туру Ліги чемпіонів. Як відомо, голкіпер Шахтаря зберіг свої ворота "сухими" у грі з Реалом.

Україна

КДК УАФ пом'якшив покарання гравцям Динамо і Шахтаря, які були вилучені в матчах УПЛ. Обоє футболістів отримали менші санкції, ніж передбачає регламент змагань.

Динамо підтвердило серйозну травму лідера команди, яка залишила його поза грою до кінця року.

Відомий український клуб, який нині перебуває в підвалинах Другої ліги, залишився без президента. За словами екс-керівника, він втомився бігати по кабінетах та просити гроші.

Світ

Стали відомі півфінальні пари Ліги націй 2020/21 – результати жеребкування фінальної стадії, яка пройде у жовтні наступного року в Італії. Також УЄФА затвердив господаря фіналу дебютного розіграшу Ліги конференцій.

Барселона може втратити Ліонеля Мессі через брак коштів на утримання зірки. У цьому зізнався виконувач обов'язків президента клубу.