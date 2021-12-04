Україна

Стартував 17-й тур УПЛ. Шахтар забив 6 голів Львову на НСК Олімпійський та очолив турнірну таблицю. "Гірники" пропустили першими, але у відповідь відвантажили супернику одразу 6 м'ячів. Героєм став Михайло Мудрик, який заробив пенальті та віддав 3 асисти – відео голів і огляд матчу.

Поєдинок Динамо U-19 проти Вереса перенесли на весну через форс-мажор. Поле вкрилося великою кількістю снігу, а справу розгляне КДК УАФ.

Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер.

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Трансфери

Факундо Феррейра знайшов новий клуб – екс-форвард Шахтаря перебував у пошуках цілих 5 місяців.

Барселона стежить за Романом Яремчуком, але Хаві та Лапорта мають різні думки щодо підписання форварда Бенфіки. Інший українець – Владислав Супряга – може опинитись у чемпіонаті Румунії. Мірча Луческу вже начебто дав згоду на трансфер форварда Динамо.

Ліверпуль може сенсаційно підписати Каріма Бензема, який ризикує стати зайвим у Реалі.

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У Єгипті тренер помер після надто емоційного святкування гола.