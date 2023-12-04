Україна

Динамо не захотіло відновлювати матч з Минаєм – команди провели на полі хвилину через повітряну тривогу. Гру офіційно скасували, але Минай уникне технічної поразки.

Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів УПЛ. ЛНЗ вирвав перемогу над Чорноморцем завдяки шикарному соло Наумця.

Жеребкування Ліги націй 2024/25: Україна дізналась потенційних суперників, а Росія знову присоромлена.

Європа

Барселона завдяки голу Феліша втримала перемогу над Атлетіко – "блаугранас" отримали шанс впритул наблизитись до Жирони. Байєр уник першої поразки в сезоні – Борусія Д на везінні тримала перемогу 75 хвилин, VAR скасував диво-гол Вірца.

Тоттенхем розписав нічию з Манчестер Сіті у трилері з 6 голами – Холанд вибухнув через абсурдне рішення судді. Інтер розгромив Наполі та повернувся на вершину Серії А. Ліверпуль перестріляв Фулхем у битві з 7 голами й шедеврами.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик заробив пенальті на екс-зірці Ліверпуля і шокував Де Дзербі – Челсі перестріляв Брайтон у меншості. Помилки прекрасного Іллі Забарного коштували Борнмуту перемоги.

Андрій Лунін не зміг переконати Анчелотті – українець з розкішною серією повернеться в запас. Анатолія Трубіна врятував VAR від пропущеного гола – Бенфіка не змогла дотиснути суперника.