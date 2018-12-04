Головні новини футболу 3 грудня: Модріч – володар "Золотого м'яча-2018", матч Шахтар – Ліон перенесений з Харкова

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 грудня.

"Золотий м'яч-2018"

В Парижі пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2018". Володарем нагороди став Лука Модріч. Хавбек Реала став першим хорватом в історії, який виграв "Золотий м'яч". Варто відзначити, що раніше півзахисник став найкращим гравцем року за версією ФІФА та УЄФА.

Другим в опитуванні став Кріштіану Роналду, третім – Антуан Грізманн. Ліонель Мессі опинився лише на 5-й позиції. Модріч прокоментував свою перемогу та отримання "Золотого м'яча".

Форвард збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе став найкращим молодим гравцем у 2018 році. Юний нападник отримав трофей Копа. Норвежка Ада Хегерберг здобула "Золотий м'яч" серед жінок.

Україна

17-й тур УПЛ завершився двома поєдинками. Олександрія здолала Ворсклу на виїзді – поєдинок відвідали лише 95 вболівальників. Динамо перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті та продовжує посідати 3 місце в Прем'єр-лізі – відео голів та огляд матчу.

За інформацією ЗМІ, екс-наставник Олімпіка Роман Санжар може очолити Зорю або Маріуполь.

Інші топ-події

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон буде зіграний у Львові або Києві. УЄФА вирішив перенести поєдинок з Харкова через введення в Україні воєнного стану.

"Футбол 24" підсумував головні події євровікенду, а також виступи українців за кордоном.

УЄФА провів жеребкування фінальної стадії Ліги націй, яка пройде у червні 2019 року в Португалії. Крім того, організація прийняла рішення ввести систему VAR у Лізі чемпіонів вже з поточного сезону.