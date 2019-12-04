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Головні новини футболу 3 грудня: Динамо підписало форварда, світ відреагував на рекордний "Золотий м'яч" Мессі

07:00 535 Читать на русском
Головні новини футболу 3 грудня: Динамо підписало форварда, світ відреагував на рекордний "Золотий м'яч" Мессі
Ібрагім Каргбо / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 грудня.

Україна

Київське Динамо підписало бельгійського форварда Ібрагіма Каргбо. Юний нападник прокоментував підписання контракту з українським грандом.

Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у міжнародний розшук. Тим часом поліція зупинила слідство щодо договірних матчів, в участі у яких підозрюються 35 клубів України.

Динамо та Зорю розсудить Абдула: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 17-го туру чемпіонату.

"Золотий м'яч"

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч". Нагорода для аргентинця: європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – аналіз голосів, що шокують.

"Бартомеу незаконно полює на Луніна": українець та президент Барселони як один з найбільших курйозів "Золотого м'яча". Україна теж голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019" – Мессі виявився поза топ-3.

Інші топ-події

Англійський Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді. Натомість Крістал Пелас у меншості здолав Борнмут і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

Томас Мюллєр отримав почесний орден від баварського уряду. А Златан Ібрагімовіч узгодив контракт з Міланом на півроку.

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