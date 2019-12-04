Головні новини футболу 3 грудня: Динамо підписало форварда, світ відреагував на рекордний "Золотий м'яч" Мессі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 грудня.
Україна
Київське Динамо підписало бельгійського форварда Ібрагіма Каргбо. Юний нападник прокоментував підписання контракту з українським грандом.
Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у міжнародний розшук. Тим часом поліція зупинила слідство щодо договірних матчів, в участі у яких підозрюються 35 клубів України.
Динамо та Зорю розсудить Абдула: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 17-го туру чемпіонату.
"Золотий м'яч"
"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч". Нагорода для аргентинця: європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – аналіз голосів, що шокують.
"Бартомеу незаконно полює на Луніна": українець та президент Барселони як один з найбільших курйозів "Золотого м'яча". Україна теж голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019" – Мессі виявився поза топ-3.
Інші топ-події
Англійський Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді. Натомість Крістал Пелас у меншості здолав Борнмут і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.
Томас Мюллєр отримав почесний орден від баварського уряду. А Златан Ібрагімовіч узгодив контракт з Міланом на півроку.