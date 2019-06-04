Головні новини футболу 3 червня: Україна пробилась в 1/4 фіналу ЧС-2019, Скрипник очолив Зорю, Динамо підписало новачка

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 червня.

Збірні України

На чемпіонаті світу-2019 U-20 "жовто-сині" розгромили збірну Панами і пробились в 1/4 фіналу. Ви можете насолодитись голами українців у відеоогляді матчу. Незважаючи на успіх, головний тренер команди знайшов огріхи у грі наших хлопців.

Ще одна команда збірної України, цього разу U-21, теж познущалась над збірною Кіпру та пробилась у фінал меморіалу Лобановського. Ваші увазі відеоогляд поєдинку.

Європа

Лідер Ліверпуля може несподівано покинути клуб, відомі причини.

Лаціо визначився із тренером на наступний сезон. А от ще один італійський гранд Рома наблизилась до підписання угоди із наставником донецького Шахтаря.

Екс-тренер Реала після звільнення повернеться до роботи в іншому іспанському клубі. "Галактікос" соромно за своїх двох колишніх гравців, які потрапили у скандал з договірняками, як виявилось, це не єдині їхні злочини.

Барселона презентувала форму на наступний сезон, яка викликає двозначну реакцію.

Україна

Зоря шокувала футбольну Україну призначенням відомого фахівця біля тренерського керма команди. Футбол 24 пригадав правила життя видатного тренера.

Київське Динамо офіційно оголосило про підписання першого "літнього" новачка, який виступав за російський клуб.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека зробив гучну заяву щодо можливості в майбутньому очолити Динамо.

Арсенал-Київ може залишитись в УПЛ, незважаючи на останнє місце в турнірній таблиці за підсумками минулого сезону.