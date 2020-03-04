Головні новини футболу 3 березня: Україна зустрінеться з топ-збірними, оновлене Динамо перемогло, чорний день Ліверпуля

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 березня.

Ліга націй

Збірна України отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21. Результати жеребкування турніру – важка група для нас і багато цікавих квартетів. Андрій Шевченко схарактеризував опонентів "синьо-жовтих".

Провідне видання Іспанії дало фантастичну оцінку збірній України. Наставник збірної Німеччини також високо оцінив потенціал нашої команди.

Україна

У стартовому матчі 21 туру Прем'єр-ліги Динамо впевнено обіграло Колос. Тренерський штаб здивував тотальною ротацією, Циганков і Соль повернулися героями, VAR допомагає. Олексій Михайличенко заявив, що результатом він задоволений, а якістю гри – ні. Інсайдер назвав умову, за якої коуч залишиться в Динамо на наступний сезон.

Олександр Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнє. Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє йому двері у збірну України. Шахтар приїхав на черговий матч УПЛ без двох ключових хавбеків. Захисник Шахтаря вдало дебютував у Європі – його шанси на Євро-2020 зростають.

Європа

Матч Ювентус – Мілан офіційно перенесено, а Італія ризикує залишитись без футболу на місяць через коронавірус. УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020 – визначені найризикованіші локації. Валенсія – Аталанта та ще один топ-матч Ліги Європи з тієї ж причини відбудуться за зачиненими дверима.

Чорний день для Ліверпуля. Основна команда з Юргеном Клоппом вилетіла з Кубка Англії, поступившись з запасом Челсі. Мерсисайдці пропустили дуже курйозний гол на старті зустрічі, а потім ще один після контратаки. Невже у Ліверпуля дійсно настала криза – три поразки в 4 останніх матчах. А юні "скаузери" зганьбилися в Юнацькій лізі УЄФА – їх розгромом вибили з турніру.

Баварія нервово пройшла Шальке в Кубку Німеччини, божевільна сенсація з 5 відбитими пенальті від голкіпера з 4 дивізіону. Барселона спробує підписати одразу чотирьох гравців влітку – відомі проблемні позиції каталонців.