Головні новини футболу 3 березня: Львів переміг Карпати в дербі, Ліверпуль втратив очки, важка перемога Ювентуса

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 березня.

Україна

20 тур УПЛ завершився 4-ма поєдинками. Карпати програли Львову в дербі. Єдине взяття воріт вийшло доволі курйозним – м'яч у свої ворота після подачі зі штрафного зрізав Аді Мегреміч. Ця поразка стала для Карпат 7-ю поспіль у домашніх матчах Прем'єр-ліги. "Зелено-білі", як і Олімпік, який програв Арсеналу-Київ, втратили будь-які шанси пробитись у першу шістку.

Олександрія врятувала нічию в матчі з Маріуполем завдяки голу в компенсований арбітром час, а ще в одному поєдинку Зоря розгромила Ворсклу.

Нападник Динамо Фран Соль вирушить у Барселону на медобстеження. Іспанець отримав травму плеча в матчі 20 туру УПЛ проти Десни.

Топ-матчі дня

В Англії Челсі переміг Фулхем перед поєдинком проти Динамо в Лізі Європи. А от Ліверпуль втратив очки в дербі з Евертоном та залишив Манчестер Сіті лідером АПЛ. Ще не так давно команда Юргена Клоппа випереджала "містян" на 7 очок, а тепер відстає на 1 пункт.

В центральному матчі 26 туру чемпіонату Італії Ювентус обіграв Наполі та збільшив відрив від команди Карло Анчелотті до 16 очок, фактично поховавши інтригу у боротьбі за Скудетто. Поєдинок вийшов доволі нервовим – арбітр показав дві червоні картки та призначив пенальті, який не реалізував Лоренцо Інсіньє.

В Іспанії Атлетіко здобув важку перемогу над Реал Сосьєдадом завдяки дублю Альваро Морати. Команда Дієго Сімеоне відірвалась від Реала та продовжує переслідувати Барселону.

Інші головні події

Захисник збірної України Олександр Сваток дебютував за Хайдук, а його команда обіграла суперника в чемпіонаті Хорватії.

Астана під керівництвом українського тренера Романа Григорчука виграла Суперкубок Казахстану.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем поєдинку Борнмут – Манчестер Сіті.

Футбольні правила зазнають змін – вже з червня цього року будуть змінені деякі правила гри №1.