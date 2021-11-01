Україна

Відбулися чергові матчі 13 туру Прем'єр-ліги. Зоря розтрощила Металіст 1925 завдяки феєрії Олександра Гладкого. Форвард відзначився дублем і двома асистами. Луганці відвантажили супернику шість голів і піднялись на третю позицію в УПЛ.

Зовсім інший поєдинок зіграли у Львові. Рух розписав наднудні нулі з Олександрією – команди дали яскравий приклад антифутболу, від якого стає сумно. ФК Львів мінімально здолав Колос на виїзді та перервав 3-матчеву серію невдач.

Серія А

В інших топ-чемпіонатах статусні матчі зіграли напередодні, а от Італія приберегла цікаві ігри на неділю. У центральному матчі туру Мілан здолав Рому. Ібрагімовіч забив хитрим ударом зі штрафного і відзначив два приголомшливі ювілеї. "Россонері" лідирують в Серії А разом з Наполі – неаполітанці з курйозним голом виграли дербі Кампаньї.

Інтер впевнено переграв Удінезе завдяки дублю Корреа і залишився в топ-3 турнірної таблиці. Віктор Коваленко став найкращим польовим гравцем Спеції в матчі з Фіорентиною, але команда українця розгромно програла.

Європа

Тоттенхем може звільнити Ешпіріту Санту, а Фонсека опинився у списку кандидатів на тренерське крісло "шпор". Погба налаштований на трансфер до Ювентуса, а туринці мають розпрощатись з двома зірками. Вест Хем розгромив Астон Віллу, відірвався від МЮ і закріпився в зоні Ліги чемпіонів. Андрій Ярмоленко спостерігав за успіхом команди із запасу.

Барселона втратила Агуеро та Піке перед матчем Ліги чемпіонів з Динамо. Втім, три зірки каталонців повернулись до тренувань перед виїздом в Україну.