Головні новини футболу 31 жовтня: визначились учасники 1/4 фіналу Кубка України, Маліновський видав суперматч у Бельгії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 31 жовтня.

Україна

Завершилась стадія 1/8 фіналу Кубка України, за підсумками якої стали відомі всі чвертьфіналісти. Динамо обіграло Минай, поступаючись в рахунку після першого тайму – відео голів.

Шахтар також здобув вольову перемогу. Підопічні Паулу Фонсеки здолали донецький Олімпік. "Гірники" пропустили першими, після чого арбітр поєдинку вилучив гравця Олімпіка та призначив пенальті. В підсумку Шахтар переміг та вийшов у чвертьфінал.

Зоря здолала Десну лише в серії пенальті, а львівські Карпати здобули важку перемогу над представником Другої ліги. Після матчу львів'яни оголосили про підписання контракту з Папою Гуйє.

Українці за кордоном

Півзахисник Генка Руслан Маліновський оформив дубль та віддав асист в центральному матчі 13 туру чемпіонату Бельгії. Генк, поступаючись 0:2, в підсумку переміг 4:2.

Шальке Євгена Коноплянки пробився у наступний раунд Кубка Німеччини. Українець вийшов у старті та був замінений у другому таймі, а його команда перемогла в серії післяматчевих пенальті.

Суперник Динамо Яблонец вилетів з Кубка Чехії, українець вийшов на заміну. Українець Борис Тащи допоміг Дуйсбургу вийти в 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Олександр Кучер забив красивий гол за Кайсеріспор, а Сергій Рибалка забив у свої ворота. Ференцварош Сергія Реброва та Івана Петряка вийшов у наступний раунд Кубка Угорщини.

Андрій Лунін отримав найгіршу оцінку у своєму своєму дебютному матчі за Леганес.

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