Україна

Завершився 10 тур УПЛ. В останньому матчі Колос впевнено обіграв Верес, перервавши невдалу серію.

Генсекретар УАФ опинився у суді після затримання – прокуратура розглядає справу щодо корупційної схеми. Правоохоронці просять суд обрати функціонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Україна хоче викинути Росію з ФІФА та УЄФА, а Іран – з ЧС-2022: офіційна заява.

Наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч оголосив заявку на вирішальний матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Команда вже перебуває у Варшаві, а для виходу в 1/8 фіналу "гірникам" потрібна тільки перемога.

Наші за кордоном

Сергія Реброва "відправили у відставку" деякі ЗМІ – боси Аль-Айна виступили зі спростуванням.

Український півзахисник став чемпіоном Ірландії та повторив емоційне святкування Зінченка.

Віталій Миколенко опинився в символічній збірній туру АПЛ. Компанію українцю склали знаменитості.

Роман Яремчук отримав вердикт від тренера Брюгге на матч ЛЧ після інциденту з непотраплянням до заявки.

Українці за кордоном: Миколенко – велика стіна, асист Ярмоленка і нова зірка, що сходить. Новий випус від "Футбол 24".

Світ

Роберто Де Дзербі хоче забрати Матвієнка в АПЛ. Трансфер пройде ретельну перевірку, названа сума потенційного переходу.

Поль Погба пропустить чемпіонат світу. Чергова втрата Франції на Мундіаль у Катарі.

Боснія і Герцеговина офіційно скасувала матч із Росією, але є нюанс.