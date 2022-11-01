Головні новини футболу 31 жовтня: Україна хоче викинути Росію та Іран, Шахтар готується до матчу року в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 31 жовтня.
Україна
Завершився 10 тур УПЛ. В останньому матчі Колос впевнено обіграв Верес, перервавши невдалу серію.
Генсекретар УАФ опинився у суді після затримання – прокуратура розглядає справу щодо корупційної схеми. Правоохоронці просять суд обрати функціонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Україна хоче викинути Росію з ФІФА та УЄФА, а Іран – з ЧС-2022: офіційна заява.
Наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч оголосив заявку на вирішальний матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Команда вже перебуває у Варшаві, а для виходу в 1/8 фіналу "гірникам" потрібна тільки перемога.
Наші за кордоном
Сергія Реброва "відправили у відставку" деякі ЗМІ – боси Аль-Айна виступили зі спростуванням.
Український півзахисник став чемпіоном Ірландії та повторив емоційне святкування Зінченка.
Віталій Миколенко опинився в символічній збірній туру АПЛ. Компанію українцю склали знаменитості.
Роман Яремчук отримав вердикт від тренера Брюгге на матч ЛЧ після інциденту з непотраплянням до заявки.
Українці за кордоном: Миколенко – велика стіна, асист Ярмоленка і нова зірка, що сходить. Новий випус від "Футбол 24".
Світ
Роберто Де Дзербі хоче забрати Матвієнка в АПЛ. Трансфер пройде ретельну перевірку, названа сума потенційного переходу.
Поль Погба пропустить чемпіонат світу. Чергова втрата Франції на Мундіаль у Катарі.
Боснія і Герцеговина офіційно скасувала матч із Росією, але є нюанс.