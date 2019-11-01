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Головні новини футболу 31 жовтня: Львів змінив головного тренера, Яремчук і Пластун забили в чемпіонаті Бельгії

07:00 15 Читать на русском
Головні новини футболу 31 жовтня: Львів змінив головного тренера, Яремчук і Пластун забили в чемпіонаті Бельгії
Головні новини футболу 31 жовтня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 жовтня.

Україна

ФК Львів знову змінив головного тренера. Аутсайдер УПЛ вирішив припинити співпрацю з Володимиром Мазяром, який провів на посаді менше двох місяців. 42-річного фахівця було звільнено у зв’язку з невдалими результатами команди. Новим наставником Львова став Єгіше Мелікян. Також клуб підсилився екс-гравцем Чорноморця.

Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8. "Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду.

Коноплянка і Марлос готуються до матчу з Карпатами під наглядом фізіотерапевтів. Хавбек Шахтаря Алан Патрік дискваліфікований на три матчі. Олександр Кучер повернувся до тренувань після важкої травми.

Наші за кордоном

Гент вирвав шалену нічию в Андерлехта завдяки українцям. Роман Яремчук не реалізував пенальті, але знову відзначився. Ігор Пластун дуже багато працював у захисті та забив рятівний гол для "бізонів". Роман Безус освіжив гру після виходу з лави запасних.

Колишні форварди збірної України також нагадують про себе. Роман Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні. Євген Селезньов голом вивів Бурсаспор в наступний раунд Кубка Туреччини.

Світ

Ліонель Мессі повернувся у збірну Аргентини після дискваліфікації – Ікарді не отримав виклик, попри чудові виступи за ПСЖ. Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь.

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