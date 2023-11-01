Головні новини футболу 31 жовтня: Реал визначився щодо Луніна, нові чутки навколо Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 жовтня.
Україна
Помер Артем Франков – головного редактора журналу "Футбол" не стало в 53 роки. Шахтар передав ЗСУ три дрони – "гірники" відгукнулись на прохання легендарної "Пташки".
Україна "втратила" один "Золотий м'яч" через помилку організаторів. Ігор Бєланов розніс France Football за ганьбу під час вручення "Золотого м'яча".
Збірна України взяла реванш у Греції, здобувши дебютну перемогу у жіночій Лізі націй.
Наші в Європі
Андрій Лунін може стати частиною обміну між Реалом і Челсі. Українець покине Реал на умовах мадридців – "бланкос" вже визначилися з двома воротарями.
Михайло Мудрик все ще може покинути Челсі – ЗМІ назвав два сенсаційні напрямки для українця. Вінгер досі не готовий допомогти Челсі через пошкодження.
Артем Довбик і Віктор Циганков дізналися свою долю на Кубок Іспанії – Жирона оголосила заявку без чотирьох лідерів. Віталій Миколенко отримав солідне визнання в АПЛ.
Світ
Австралія відмовилася від подання заявки на проведення ЧС-2034, тому в ФІФА є лише один кандидат. Челсі ризикує втратити очки в кабінетах – все через підозрілий трансфер екс-зірки Шахтаря з Росії. Реал офіційно продовжив контракт з Вінісіусом.