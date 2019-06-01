Головні новини футболу 31 травня: Вернидуб покинув Зорю, Конте очолив Інтер, Україна U-20 зіграє з Панамою на ЧС-2019

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 травня.

Ліга чемпіонів

Пропонуємо Вам якнайкраще підготуватися до фіналу турніру, який відбудеться вже сьогодні ввечері, прочитавши матеріали "Футбол 24":

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

Банда Ніколсона попереду часу: останній гучний успіх Тоттенхема в Кубку європейських чемпіонів

Тоттенхем – Ліверпуль: 8 найкрасивіших дівчат футболістів, які зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Магія останніх хвилин, відсутність трансферів та команда-сім'я: велике інтерв'ю Харрі Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів

Україна

Юрій Вернидуб після 9 років роботи покинув луганську Зорю, а Олександр Бабич продовжив контракт із Маріуполем.

Зустріч між Хацкевичем та Суркісом, на якій мала вирішитись доля тренера, не відбулась

Лунін зможе зіграти у плей-офф ЧС-2019, а колишній гравець Реала в ексклюзивному інтерв'ю розповів, що потрібно Андрію, що закріпитись в Мадриді.

Тим часом на чемпіонаті світу U-20 визначилися всі учасники плей-офф – Україна дізналася суперникав 1/8 фіналу.

Шевченко відпустив з розташування збірної України двох гравців і ще трьох передумав викликати.

Світ

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

Вболівальники Селтіка, який призначив нового головного тренера, хочуть бачити Мар'яна Шведа основним гравцем "кельтів" у наступному сезоні.

Паулу Фонсека став претендентом на тренерське крісло Мілана, в запрошенні тренера Шахтаря також зацікавлена Рома.

Антоніо Конте офіційно став головним тренером Інтера. Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов потрапив у лікарню. Реал змушений перенести дату презентації Азара.