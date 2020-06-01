Головні новини футболу 31 травня: Динамо програло Шахтарю з неоднозначним суддівством, ПСЖ оформив гучний трансфер

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 травня.

Шахтар – Динамо

Шахтар впевнено переграв Динамо на НСК Олімпійський у першому посткарантинному турі УПЛ: 30 хвилин футболу, тайм знущання, ветерани і заміни вирішили все. Дивіться відео голів і огляд матчу. "Гірники" зміцнили лідерство, відірвавшись від конкурентів вже на 16 очок. А кияни за підсумками ігрового дня опустилися на четверте місце та закрутили інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Олексій Михайличенко заявив, що не має жодних претензій до своїх підопічних. Луїш Каштру розповів, що допомогло змінити хід поєдинку та перемогти. Цинічні правила життя Степаненка, на манежі всі ті ж, або "Нумо хвалити Монзуль" – гаряча реакція соцмереж на Класичне.

Багато хто не задоволений суддівством Катерини Монзуль. Вона після перегляду VAR скасувала перший гол Динамо, зафіксувавши фол Попова проти Степаненка. Тарас заявив, що там було явне порушення, а Денис, заручившись підтримкою авторитетного експерта, іронічно висміяв дії рефері.

Інші українські новини

Капітан Олександрії завершив кар'єру через серйозну травму. Львів у компенсований час врятував виїзну нічию з Ворсклою – суперники продовжують боротьбу за виживання. Інгулець вимагає призупинити участь Миная у Кубку України або зарахувати технічну поразку в матчі з Динамо.

Сергій Ребров не впорався з командою Фаворова у чемпіонаті Угорщини – все зіпсував капітан Ференцвароша. Мілевський, Нойок і Хачеріді допомогли Динамо Брест перемогти в дербі – провальна серія завершена. Українець забив дебютний гол у Вірменії та врятував команду від поразки.

Європа

Мауро Ікарді офіційно став гравцем ПСЖ – парижани викупили форварда в Інтера. Реал має великі проблеми – Зідан може залишитися без літніх трансферів. Загибель Рейєса: футболіст вчинив злочин і сам винен у трагедії – офіційні підсумки розслідування смертельної ДТП.

Дортмунд розніс аутсайдера Бундесліги з космічним рахунком, а Гладбах розгромив новачка еліти завдяки звершенням лідера атаки. Борусії посідають друге та третє місця в турнірній таблиці й продовжують формальну боротьбу за чемпіонство. До речі, у Берліні народжується суперклуб: рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво.

"Я не можу зараз померти": тренер Маліновського пережив коронавірус під час казки Аталанти в Лізі чемпіонів. Також він пояснив, за які якості цінує українця. На Руслана і Ко чекає божевільний графік – Серія А готує складний календар після відновлення сезону.