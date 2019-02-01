Головні новини футболу 31 січня: Швед підписав контракт із Селтіком та інші трансфери, Шахтар двічі переміг на зборах

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 31 січня.

Україна

Донецький Шахтар провів одразу 2 спаринги на зборах у Туреччині. Вранці "гірники" здолали Хобро, поступаючись по ходу поєдинку. А по обіді підопічні Паулу Фонсеки розгромили Лех – дебютний гол та асист в активі новачка Шахтаря Манора Соломона.

Інший новачок донеччан Валерій Бондаренко отримав травму та вибув орієнтовно на 10 днів. Паулу Фонсека вже заявив про проблеми з центральними захисниками та не виключив виклику на збори когось із молодих футболістів.

Тим часом колишній лідер Динамо Олександр Алієв став фігурантом одразу 5-ти кримінальних проваджень за побиття дружини.

Ще один екс-динамівець Роман Безус вразив бельгійські ЗМІ своєю грою в півфіналі Кубка країни, у якому українець допоміг своїй команді вийти у фінал.

Трансфери

Антоні Марсьяль продовжив контракт з МЮ до літа 2024 року. Француз вже цього літа міг отримати статус вільного агента. Півзахисник Борусії Д Сіндзі Кагава продовжить кар'єру в Бешикташі.

Мар'ян Швед офіційно підписав контракт із Селтіком до літа 2023 року. Щоправда, поточний сезон вінгер збірної України завершить у складі Карпат на правах оренди. Швед вже поділився емоціями від переходу в шотландський гранд. Також Карпати відпустили Хорхе Карраскаля в Рівер Плейт – оренда до кінця року з правом викупу.

Півзахисник Барселони Деніс Суарес перейшов у Арсенал на правах оренди. Каталонці у свою чергу здійснили одразу два придбання – захисника Тулузи Тодібо та оборонця Атлетіко Мінейро Емерсона.

"Футбол 24" провів онлайн основних трансферних подій дедлайну.

Інші головні події

Реал переміг Жирону та впевнено вийшов до півфіналу Кубка Іспанії. Дубль оформив французький нападник "вершкових" Карім Бензема.

В Італії останнім півфіналістом Кубка став Лаціо, який в серії пенальті обіграв Інтер. Раніше до 1/2 фіналу пробились Мілан, Фіорентина та Аталанта.