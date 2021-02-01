Україна

Колос попрощався з Євгеном Селезньовим. Форвард грубо порушив режим на зборах у Туреччині, після чого головний тренер Руслан Костишин відправив його до Києва. Таким чином, екс-нападник збірної України провів у команді лише кілька місяців.

Шахтар не зумів обіграти учасника плей-офф Ліги Європи в товариському матчі. "Гірники" мали провести ще один спаринг, але гра була скасована через коронавірус в таборі суперників. До слова, табір Шахтаря вже залишив Віктор Коваленко, який попрощався з одноклубниками та прибув до Італії для підписання контракту з Аталантою.

Екс-захисник Шахтаря Олег Данченко офіційно перейшов у АЕК, де вже виступають двоє українців.

Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне.

Дмитро Михайленко звільнений з посади наставника Пафоса через три місяці після призначення.

Топ-матчі дня

Челсі виграв вперше під керівництвом Тухеля, а Вест Хем програв Ліверпулю. Андрій Ярмоленко з'явився у другому таймі та став учасником фатального епізоду.

Аталанта провалилася та перервала чудову серію. Руслан Маліновський вийшов на заміну, але не врятував від поразки в битві з Лаціо.

Атлетіко переміг та відірвався від Реала і Барселони вже на 10 очок. Виграла і сама Барса, взявши реванш у Атлетіка за поразку в Суперкубку.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі заробив астрономічну суму в Барселоні за останні 4 роки – шокуючі цифри контракту, який веде до банкрутства. Деталі угоди оприлюднив іспанський ЗМІ, а каталонський клуб вже готується до суду з виданням. Сам Мессі теж розглядає можливість судової тяганини з екс-керівниками Барселони.