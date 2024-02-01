Наші за кордоном

Ліверпуль легко розніс Челсі – Мудрик зіпсував шикарний момент, арбітр добив "синіх", юний феномен Клоппа, косий Дарвін. Ман Сіті вийшов на другу позицію, а Ярмолюк допоміг забити Тоттенхему.

Маліновський став повноцінним гравцем Дженоа – генуезці достроково викупили українця у Марселя. Лунін ризикує знову сісти в запас Реала, адже син Анчелотті лобіює інтереси конкурента українця.

Реал завершує перехід українського воротаря – гравець прибув у Мадрид для підписання контракту.

Україна

Зоря героїчно врятувалася від другої поспіль поразки на зборах. Лідер Руха вибув до кінця сезону – минулого разу його травма зірвала трансфер у Мілан. ЛНЗ ошелешив черговим трансфером, побивши легіонерський рекорд. Кривбас розірвав контракт з екс-форвардом Динамо з досвідом виступів у Європі.

Світ

Холанд роздумує над переходом у Реал. Барселона знайшла сенсаційну заміну Хаві. Хто очолить Барселону після Хаві – "пограбування" Зінченка, сенсаційний камбек Моурінью чи повторення трюку з Гвардіолою.

Барселона з дебютним голом коштовного новачка здолала Осасуну. Відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка Азії.