Головні новини футболу 31 січня: Динамо позбулося двох легіонерів, закриття трансферного вікна в топ-чемпіонатах

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 січня.
Трансфери
У топ-чемпіонатах Європи закрилося трансферне вікно. Барселона, Манчестер Юнайтед та інші клуби підписали останніх зимових новачків. Всі найцікавіші трансфери останнього дня у провідних європейських лігах ми зібрали тут.
Втім, деякі переходи відбулися і в Україні. Зокрема, Динамо покинули два легіонери – Карлос Самбрано перебрався у Бока Хуніорс, а Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в Туреччині. Аргентинський клуб викупив права на захисника, а нападник збірної Люксембургу перейшов до Анкарагюджю на правах оренди.
Ференцварош повернув Данила Ігнатенка в Шахтар.
Україна
Сергій Палкін зірвав перехід Миколи Матвієнка в Арсенал. Про це розповів Олег Смалійчук – колишній віце-президент Карпат, який займається агентською діяльністю.
Шахтар оголосив суперників на другому зборі в Туреччині, який розпочнеться вже 2 лютого. "Гірники" проведуть 4 спаринги.
Динамо втратило Ібрагіма Каргбо через травму. Новачок киян пропустить щонайменше місяць після пошкодження, отриманого в товариському матчі з Кайратом.
Наші за кордоном
Андрій Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні, хоча провів у команді лише 2 тижні. Голкіпер збірної України набрав найбільше голосів.
А от Андрій Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі, проте британські ЗМІ вже знайшли оригінальний вихід із ситуації.
Євген Макаренко повернувся у Кортрейк, кольори якого захищав до переходу в Андерлехт.