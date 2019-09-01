Головні новини футболу 31 серпня: Ярмоленко забив дебютний гол у сезоні, Барселона без Мессі знову втратила очки

"Футбол 24" презентує дайджест новин за 31 серпня.

Україна

СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Колосом в дербі новачків УПЛ.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом, а Олександрія – над Ворсклою.

УПЛ визначила претендентів на звання найкращого гравця і тренера серпня.

Світ

Барселона не змогла перемогти вдруге у трьох турах Ла Ліги – Осасуна не лише відібрала у каталонців очки, а й випередила їх у таблиці.

Неймар хотів доплатити космічну суму з власної кишені заради повернення в Барселону – ПСЖ залишився невблаганним.

Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком.

У 3-у турі Бундесліги Баварія познущалася над Майнцом, забивши 6 голів, Борусія Д не змогла обіграти Уніон.

Українці за кордоном

Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко голом відповідає на закиди щодо шаленої зарплати – разом з рекордним Аллє веде в Європу.

Зінченко вкотре вийшов у старті Манчестер Сіті і допоміг "містянам" знищити Брайтон.

Петряк допоміг Фехервару знищити чергового опонента – клуб українця став одноосібним лідером чемпіонату.

Битва екс-динамівців у Туреччині – команда Морозюка стала лідером чемпіонату попри героїчний порятунок Віди.