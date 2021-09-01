Трансфери

У топ-чемпіонатах Європи зачинилося трансферне вікно. За найцікавішими переходами дедлайну можна було стежити в онлайні "Футбол 24".

Ювентус офіційно повідомив суму трансферу Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. Перехід португальця був офіційно завершений саме в останній день трансферного вікна.

Реал підсилився Едуардо Камавінга з Ренна. Перший трансфер мадридців за останні півтора року. У останні години очікували ще кілька топ-переходів – Сауля в Челсі та Грізманна в Атлетіко, але на момент закриття трансферного вікна про них не оголосили. Можливо, це трапиться у середу, 1 вересня.

Не обійшлося без новачків і Динамо, яке підписало Вітінью. Також кияни відпустили Беніто в Хорватію, а Жерсона Родрігеса – у Францію. Щоправда, офіційного підтвердження трансферу люксембуржця поки немає.

Ігор Харатін перейде в Легію. Цікаво, що хавбек збірної України дізнався про це лише в таборі збірної України. Саме тому півзахисник поки ще Ференцвароша змушений був залишити національну команду і вирушити до Варшави.

Україна

Волинь може отримати фінансування з Росії. Мільярдер з країни-агресора хоче придбати 50% акцій клубу.

Карпати вилетіли з Кубка України – всі результати 3-го раунду.

Олександр Петраков та Андрій Ярмоленко провели прес-конференцію перед матчем у Нур-Султані проти збірної Казахстану. Нашій команді потрібна лише перемога, адже після трьох турів у "синьо-жовтих" тільки три очки.

"Футбол 24" поспілкувався з героєм 6-го туру УПЛ – розмова вийшла дуже душевною.

Інші головні події

Барселона заявила Агуеро на чемпіонат Іспанії. Заради цього ще кілька зірок команди погодилися на зниження зарплатні.

"Месія норвезького футболу": відмовив Баварії, Реалу та Аяксу заради клубу із дна і зробив його чемпіоном.