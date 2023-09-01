Єврокубки

Четвер став чорним днем для українських клубів у єврокубках. Зоря сенсаційно перемогла Славію, але вилетіла в Лігу конференцій – два божевільні голи ледь не створили диво. Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій. І, нарешті, Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій.

Відповідно, жоден український клуб не зумів подолати кваліфікацію. У груповому турнірі ми будемо представлені лише Шахтарем і Зорею, які вилетіти не могли.

Шахтар отримав суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2023/24 – результати жеребкування.

Україна

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Світ

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