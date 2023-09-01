Головні новини футболу 31 серпня: Динамо і Дніпро-1 вилетіли з єврокубків, Шахтар отримав суперників в ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 31 серпня.
Єврокубки
Четвер став чорним днем для українських клубів у єврокубках. Зоря сенсаційно перемогла Славію, але вилетіла в Лігу конференцій – два божевільні голи ледь не створили диво. Дніпро-1 вилетів з єврокубків, програвши Спартаку – драма, автогол, два вилучення і прощання з Лігою конференцій. І, нарешті, Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій.
Відповідно, жоден український клуб не зумів подолати кваліфікацію. У груповому турнірі ми будемо представлені лише Шахтарем і Зорею, які вилетіти не могли.
Шахтар отримав суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2023/24 – результати жеребкування.
Україна
Карло Анчелотті задоволений новим Луніним. Українець після кризи в Реалі отримає винагороду.
Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу – Динамо і Шахтар дізналися суперників.
Металіст 1925 отримає нових власників. Харківському клубу більше не загрожує зникнення. Принаймні, найближчим часом.
Шахтар втратив двох провідних гравців – офіційний вердикт КДК УАФ.
Роман Яремчук близький до переходу у Валенсію. Українець готовий втратити гроші заради втечі з Брюгге.
Світ
Інтер Маямі обірвав переможну серію. Ліонель Мессі вперше пішов з поля без результативної дії.
Ромелу Лукаку офіційно став гравцем Роми – бельгієць втретє в кар'єрі виступатиме під керівництвом Жозе Моурінью.
ПСЖ офіційно підписав лідера молодіжної збірної Франції – за нову зірку виклали 45 млн.