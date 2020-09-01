Динамо зіграє з АЗ у Лізі чемпіонів / ФК Динамо

Єврокубки

Динамо отримало першого суперника у Лізі чемпіонів 2020/21. Суперником киян у третьому кваліфікаційному раунді стане АЗ Алкмаар – всі результати жеребкування. Також "біло-сині" дізналися потенційного опонента в раунді плей-офф, якщо пройдуть нідерландський бар'єр. До слова, проти АЗ Динамо зіграє вдома.

Все, що треба знати про опонента команди Луческу – в матеріалі "Футбол 24". Також ми зібрали реакцію фанатів АЗ на результати жеребу.

Свого суперника отримав і Колос, який стартує в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Україна

Юрій Вернидуб несподівано покинув Шахтар Солігорськ, у якому пропрацював лише кілька місяців. Офіційна причина – сімейні обставини. Екс-тренер Зорі вже має кілька варіантів продовження кар'єри – серед претендентів називають Астану та Рух. До слова, білоруський клуб може призначити іншого українця.

Динамо продовжує кадрову чистку – клуб відпустив Сергія Булецу в СК Дніпро-1 на правах оренди. Натомість Шахтар віддав Андрія Борячука в оренду до Угорщини.

Україна – Швейцарія: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги націй.

Світ

Чіро Іммобіле офіційно продовжив контракт з Лаціо. Володар "Золотого бутса" виступатиме у Римі ще 5 років. Нову угоду з Міланом підписав і Златан Ібрагімовіч. Генріх Мхітарян перебрався в Рому на повноцінній основі, розірвавши контракт з Арсеналом.

Манчестер Сіті готує презентацію Мессі. Англійський клуб впевнений у підписанні лідера Барселони. Хто може замінити аргентинця в Каталонії – 5 основних кандидатів.