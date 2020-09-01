Головні новини футболу 31 серпня: Динамо дізналося суперника в ЛЧ і відпустило чергового гравця, Вернидуб покинув Шахтар
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 серпня.
Єврокубки
Динамо отримало першого суперника у Лізі чемпіонів 2020/21. Суперником киян у третьому кваліфікаційному раунді стане АЗ Алкмаар – всі результати жеребкування. Також "біло-сині" дізналися потенційного опонента в раунді плей-офф, якщо пройдуть нідерландський бар'єр. До слова, проти АЗ Динамо зіграє вдома.
Все, що треба знати про опонента команди Луческу – в матеріалі "Футбол 24". Також ми зібрали реакцію фанатів АЗ на результати жеребу.
Свого суперника отримав і Колос, який стартує в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Україна
Юрій Вернидуб несподівано покинув Шахтар Солігорськ, у якому пропрацював лише кілька місяців. Офіційна причина – сімейні обставини. Екс-тренер Зорі вже має кілька варіантів продовження кар'єри – серед претендентів називають Астану та Рух. До слова, білоруський клуб може призначити іншого українця.
Динамо продовжує кадрову чистку – клуб відпустив Сергія Булецу в СК Дніпро-1 на правах оренди. Натомість Шахтар віддав Андрія Борячука в оренду до Угорщини.
Україна – Швейцарія: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги націй.
Світ
Чіро Іммобіле офіційно продовжив контракт з Лаціо. Володар "Золотого бутса" виступатиме у Римі ще 5 років. Нову угоду з Міланом підписав і Златан Ібрагімовіч. Генріх Мхітарян перебрався в Рому на повноцінній основі, розірвавши контракт з Арсеналом.
Манчестер Сіті готує презентацію Мессі. Англійський клуб впевнений у підписанні лідера Барселони. Хто може замінити аргентинця в Каталонії – 5 основних кандидатів.