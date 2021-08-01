Головні новини футболу 31 липня: Яремчук і Зозуля змінили клуби, перший гол Коваленка в Аталанті, тріумф Карпат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 липня.
Трансфери
Роман Яремчук перейшов у Бенфіку. Лісабонці заплатять за нападника збірної України 17 млн євро – суттєву частину з цієї суми отримає київське Динамо. Сам футболіст підписав контракт на 5 років та може дебютував вже наступного тижня в матчі кваліфікації ЛЧ проти Спартака з Москви.
Знайшов новий клуб і Роман Зозуля, який залишається в чемпіонаті Іспанії. Принаймні, на наступні два роки.
Харківський Металіст підписав бомбардира з Бразилії, підсилившись черговим новачком у літнє трансферне вікно.
Україна
Зіграні два матчі УПЛ. Минай на останніх хвилинах вирвав перемогу над Олександрією, а СК Дніпро-1 розгромив Чорноморець у номінально гостьовому поєдинку на Дніпро Арені.
Дебютна перемога Олімпіка та друга поспіль невдача Полісся – результати Першої ліги.
У Другій лізі львівські Карпати стартували з розгромної перемоги за присутності кількох тисяч уболівальників.
Світ
Визначилися півфіналісти Олімпіади в Токіо. Іспанія дотиснула Кот-д'Івуар, Бразилія переграла Єгипет, Японія здолала Нову Зеландію в серії пенальті, а Мексика розтрощила Південну Корею з тенісним рахунком.
Віктор Коваленко забив дебютний гол за Аталанту. Забитий м'яч українця став переможним у контрольному матчі – відео голів.
Гравець Аякса трагічно загинув у ДТП. У тій же автотрощі помер і його брат.