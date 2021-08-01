Трансфери

Роман Яремчук перейшов у Бенфіку. Лісабонці заплатять за нападника збірної України 17 млн євро – суттєву частину з цієї суми отримає київське Динамо. Сам футболіст підписав контракт на 5 років та може дебютував вже наступного тижня в матчі кваліфікації ЛЧ проти Спартака з Москви.

Знайшов новий клуб і Роман Зозуля, який залишається в чемпіонаті Іспанії. Принаймні, на наступні два роки.

Харківський Металіст підписав бомбардира з Бразилії, підсилившись черговим новачком у літнє трансферне вікно.

Україна

Зіграні два матчі УПЛ. Минай на останніх хвилинах вирвав перемогу над Олександрією, а СК Дніпро-1 розгромив Чорноморець у номінально гостьовому поєдинку на Дніпро Арені.

Дебютна перемога Олімпіка та друга поспіль невдача Полісся – результати Першої ліги.

У Другій лізі львівські Карпати стартували з розгромної перемоги за присутності кількох тисяч уболівальників.

Світ

Визначилися півфіналісти Олімпіади в Токіо. Іспанія дотиснула Кот-д'Івуар, Бразилія переграла Єгипет, Японія здолала Нову Зеландію в серії пенальті, а Мексика розтрощила Південну Корею з тенісним рахунком.

Віктор Коваленко забив дебютний гол за Аталанту. Забитий м'яч українця став переможним у контрольному матчі – відео голів.

Гравець Аякса трагічно загинув у ДТП. У тій же автотрощі помер і його брат.