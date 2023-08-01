Трансфери

Шахтар впродовж останнього дня липня підписав двох новачків. Першим став півфіналіст молодіжного Євро-2023, за якого довелося добряче заплатити. Другим – бразильський вінгер. Крім того, "гірники" знайшли сенсаційну заміну травмованому Бондарю в Європі.

Мірча Луческу анонсував нові трансфери Динамо – наставник вказав на вразливі позиції киян.

Артем Довбик у Жирону: іспанські ЗМІ звітують про закриту угоду, а тренер Циганкова додає перцю.

Микола Кухаревич офіційно перебрався в клуб Чемпіоншипу і спробує пробитися в АПЛ.

Денис Гармаш отримав пропозицію з Європи і більше не зіграє за основу Динамо.

Усман Дембеле дав згоду на перехід у ПСЖ. Барселона планує витратити гроші на зірку Манчестер Сіті.

Андрій Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри. У топ-клубі одразу відреагували на потенційний трансфер.

Трубін у списку ще одного гранда, Маліновський на пониження, гроші на Довбика є: інсайди про трансфери українців.

Ліверпуль відпустив третього гравця до Саудівської Аравії.

Україна

"Із нас знущаються уже який рік поспіль": Юрій Вернидуб розніс суддівство після поразки від Олександрії.

Подвійний удар Динамо – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 1-го туру.

Ігор Суркіс прокоментував важкий старт Динамо в сезоні. У президента є претензії до гравців, ще можуть бути трансфери.

УПЛ вражає: Ярмоленко здивував, спільна проблема Динамо і Шахтаря, шоу Термінатора, а сенсація туру рветься у збірну.

Інші головні події

Еден Азар може завершити кар'єру в 32 роки. Екс-зірка Челсі та Реала відмовився стати одноклубником Мессі.

ЧС-2023: Іспанія зазнала ганебної поразки і готується до найгіршого, 1000-й гол на прощання – відомі перші пари плей-офф.

Кріштіану Роналду перервав безгольову серію, забивши у 22 сезоні поспіль – екс-тренер Шахтаря здобув першу перемогу.