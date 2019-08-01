Головні новини футболу 31 липня: Динамо та Шахтар переможно стартували в УПЛ, Лунін зіграв за Реал

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 липня.

Україна

Завершився перший тур Прем'єр-ліги. Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність Тайсона. Суперник продемонстрував хороші контратаки та вкотре довів, що "гірники" мають проблеми в обороні. Перемогу забезпечив капітан Шахтаря, який організував два голи, а третій ефектно забив сам.

Динамо, у свою чергу, на виїзді легко здолало Карпати. Кияни оформили комфортну перевагу ще до перерви завдяки автоголу та пенальті, а в другому таймі спокійно втримали виграшний рахунок. Динамо за крок від підписання екзотичного легіонера – гравець летить в Україну на медогляд.

СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Олімпіком у дебютному матчі в УПЛ. 3 очки дніпровцям принесли динамівці – Сергій Булеца та Владислав Супряга відзначилися голами. До слова, Олімпік підписав хавбека Салу – африканець став сьомим новачком донеччан цього літа.

Наші за кордоном

Андрій Лунін нарешті зіграв за Реал – Зінедін Зідан вперше цього літа випустив українського голкіпера на поле. На жаль, у матчі з Фенербахче Лунін пропустив гол, хоча найбільшої критики, звичайно, заслуговує оборона мадридців. Провали захисту компенсував хет-трик Каріма Бензема.

Вест Хем здійснив феєричний камбек проти Герти після появи Андрія Ярмоленка. Ахмед Алібеков вийшов з капітанською пов'язкою у першому ж матчі за Слован – команда динамівця знищила опонента.

Українці отримують компліменти за чудову гру за кордоном. "Чорнобильський Мессі" в очікуванні культового номера в Селтіку: вибухова реакція фанатів на фантастичний гол Мар'яна Шведа в Лізі чемпіонів. "Рідкісний товар і монстр": Руслан Маліновський отримав гучні компліменти та миттєво видав суперматч на полі новачка АПЛ.

Світ

Визначились усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: Мар'ян Швед та Сергій Ребров дізнались суперників. Ференцварош хоче підписати ще двох гравців Шахтаря. Євгена Хачеріді сватали в російський клуб, але оточення футболіста заявило, що це просто чутки.

Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей. ПСЖ готовий знизити ціну за Неймара – відома умова.

Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019. Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів також можуть отримати цей приз в іншій номінації.