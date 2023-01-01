"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 грудня – останній у 2022 році.

Англія

Миколенко наблизив Зінченка до титулу. Евертон зупинив Манчестер Сіті, а Віталій довів Холанда та створив умови для шедевра. Арсенал втримав важку перемогу над Брайтоном – і тепер Зінченко має 7 очок відриву від Гвардіоли у чемпіонських перегонах АПЛ.

Манчестер Юнайтед дотиснув Вулверхемптон і піднявся в топ-4 АПЛ, а покараний Рашфорд став героєм. Ньюкасл перервав тривалу переможну серію та поставив під загрозу місце в зоні Ліги чемпіонів.

Світ

Луїс Суарес офіційно став гравцем Греміо – легенду презентували в стилі бразильських серіалів. Кріштіану Роналду прозоро натякав Реалу на бажання повернутись, але зазнав невдачі.

Барселона оступилася в каталонському дербі й не випередила Реал – 10 хвилин хаосу, Еспаньйол святкує вперше за 13 років. Роналду і Мессі скоро можуть зійтися в очному матчі.

Україна

Стадіон у Києві постраждав внаслідок ракетної атаки по столиці України. Андрій Шевченко пообіцяв закрити збір на 300 тисяч гривень для футболісток Маріуполя з неймовірною історією.

Євген Коноплянка розповів про конфлікт із Де Дзербі в Шахтарі. Данило Ігнатенко догравав у крові, а Бордо здобув непросту перемогу над прямим візаві за місце під сонцем.