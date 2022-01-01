"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 грудня і вітає своїх читачів з Новим роком.

Трансфери

Шахтар наблизився до підписання Давіда Нереса з Аякса. Бразилець вже дав згоду на переїзд в Україну – тепер "гірникам" потрібно домовлятися з амстердамцями.

Голкіпер Динамо перебрався в Іспанію. Про це повідомив тамтешній журналіст, але офіційного підтвердження трансферу поки немає.

Славія оголосила про повноцінний трансфер Тараса Качараби. Захисник збірної України обійшовся празькому клубу в 20 млн чеських крон (приблизно 800 тисяч євро).

Мадридський Реал не збирається продавати Луніна – найближчі матчі нічого не вирішують для голкіпера збірної України.

Барселона хоче підписати захисника Ювентуса, але ціна у 125 млн євро відлякує "синьо-гранатових". Також каталонці узгодили особистий контракт з екс-нападником Реала.

Україна

Харківський Металіст проведе три спаринги з європейськими клубами під час зимового збору в Туреччині.

Динамо ефектним 120-секундним роликом підбило підсумки 2021-го. Шахтар натомість визначив найкращий гол минулого року.

Федецький при "мінус 30" у Лапландії, Вацко на Комо, легенди Динамо і Маркевич з онуками: зірки – про Новий рік.

Інші головні події

Зірка Манчестер Сіті та його рідні постраждали від зухвалого нападу чотирьох зловмисників у власному домі.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24".