Головні новини футболу 31 грудня: Шахтар наблизився до підсилення з Європи, трансфер гравця збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 грудня і вітає своїх читачів з Новим роком.
Трансфери
Шахтар наблизився до підписання Давіда Нереса з Аякса. Бразилець вже дав згоду на переїзд в Україну – тепер "гірникам" потрібно домовлятися з амстердамцями.
Голкіпер Динамо перебрався в Іспанію. Про це повідомив тамтешній журналіст, але офіційного підтвердження трансферу поки немає.
Славія оголосила про повноцінний трансфер Тараса Качараби. Захисник збірної України обійшовся празькому клубу в 20 млн чеських крон (приблизно 800 тисяч євро).
Мадридський Реал не збирається продавати Луніна – найближчі матчі нічого не вирішують для голкіпера збірної України.
Барселона хоче підписати захисника Ювентуса, але ціна у 125 млн євро відлякує "синьо-гранатових". Також каталонці узгодили особистий контракт з екс-нападником Реала.
Україна
Харківський Металіст проведе три спаринги з європейськими клубами під час зимового збору в Туреччині.
Динамо ефектним 120-секундним роликом підбило підсумки 2021-го. Шахтар натомість визначив найкращий гол минулого року.
Федецький при "мінус 30" у Лапландії, Вацко на Комо, легенди Динамо і Маркевич з онуками: зірки – про Новий рік.
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