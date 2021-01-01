"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 грудня – останній у 2020 році.

Трансфери УПЛ

Ізраїльський Маккабі знизить ціну за трансфер свого таланта в Динамо – ЗМІ озвучив хитру причину. Цікаво, що в боротьбі за хавбека кияни випередили два європейські клуби.

Тайсону підготували план втечі з Шахтаря – головний претендент на бразильця змінив керівництво і запропонує контракт вже взимку.

Закордонні трансфери

Руслан Маліновський готовий покинути Аталанту. Бельгійський ЗМІ вибухнув сенсацією про начебто незадоволення півзахисника своїм становищем в Італії. До слова, шедевр українського хавбека опинився серед найкращих голів Серії А в грудні.

Раджа Наінгголан офіційно повернувся в Кальярі, кольори якого захищав вже двічі. Лідер Аталанти Алехандро Гомес покине клуб – президент бергамасків підтримав тренера, який посварився з капітаном команди.

Лондонський Арсенал розпочав кадрову чистку – "каноніри" відпустили першого гравця, який повернувся в Німеччину. А от Манчестер Сіті готує мегатрансфер на 100 млн – вражаючі плани "містян".

Світ

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу.

Едінсон Кавані отримав суворе покарання від Футбольної асоціації Англії за пост в Instagram. На думку чиновників, повідомлення нападника МЮ мало расистський характер.

Останній день 2020 року приніс і сумну новину. Помер колишній наставник Манчестер Юнайтед – він підіймав команду з дна і брав трофей, обігравши у фіналі Ліверпуль.