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Головні новини футболу 31 грудня: Динамо оголосило про продовження контракту з легіонером, підсумки 2019 року

07:00 223 Читать на русском
Головні новини футболу 31 грудня: Динамо оголосило про продовження контракту з легіонером, підсумки 2019 року
Карлос Де Пена залишиться в Динамо/ ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 грудня – останній підсумок дня у 2019 році.

Україна

Динамо підтвердило продовження контракту з Карлосом Де Пеною. Попередня угода завершувалася 31 грудня 2019 року, але вінгер зіграв необхідну кількість матчів для автоматичної пролонгації договору. Де Пена приєднався до Динамо у квітні 2019-го та зумів стати важливою частиною команди.

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський став найкращим гравцем Динамо Брест за підсумками 2019 року. Його команда завоювала титул чемпіона Білорусі.

Трансфери

Юліан Вайгль переходить у Бенфіку. Борусія Д отримає від суперника Шахтаря в Лізі Європи 20 млн євро за німецького півзахисника.

Реал може обміняти Луку Йовіча на зірку Бундесліги та збірної Німеччини. Лише влітку мадридці виклали за серба 60 млн євро, проте наразі той і близько не виправдовує очікувань.

Барселона намагається підписати Дані Ольмо. Каталонці зробили офіційну пропозицію загребському Динамо, проте хорвати не поспішають відпускати вінгера, який забивав Шахтарю в Лізі чемпіонів.

Андрій Ярмоленко потрапив у список трансферних невдач Борусії Д за підсумками десятиліття. Українець перебрався у Борусію з Динамо влітку 2017-го, але вже через рік перейшов у Вест Хем.

Ювентус хоче зберегти Кріштіану Роналду. Туринці готують для португальського форварда новий контракт.

Інші головні події

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