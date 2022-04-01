Головні новини футболу 31 березня: Шахтар відпустив бразильця в топ-чемпіонат, Динамо планує виїхати за кордон
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 31 березня.
Україна
Помер легенда і колишній капітан Динамо Василь Турянчик. Україна зберегла свою позицію у рейтингу ФІФА.
Динамо повним складом покине Україну – благородство або можлива жадібність Суркіса, яка спричинить вибух. УПЛ працює над пошуком фінансової допомоги для українських клубів. Кабінетне чемпіонство Шахтаря і ризик зникнення клубів – директор УПЛ відповів на чутки довкола відновлення сезону.
Трансфери
Тете офіційно перейшов з Шахтаря у Ліон. Шахтар офіційно відпустив іншого легіонера в Корінтіанс, погодившись на умови бразильців. Захисник "гірників" переходить в Реал – мадридці виграли конкуренцію в запеклого ворога. СК Дніпро-1 відпустив у Нідерланди зимового новачка, за якого платили серйозні гроші.
Світ
ФІФА позбавила членства в організації три країни, але не Росію. Президент ПСЖ згадав жертв війни в Україні, критикуючи Суперлігу. АПЛ повертає правило п'яти замін й змінює коронавірусні вимоги. Визначилися кошики перед жеребкуванням ЧС-2022 – експрес-представлення учасників Мундіалю.