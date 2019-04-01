Головні новини футболу 31 березня: Ліверпуль знову вийшов у лідери АПЛ, Рома зганьбилася, а Бензема врятував Реал

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 31 березня.

Англія

Ліверпуль у нервовому матчі вирвав перемогу над Тоттенхемом завдяки автоголу на останніх хвилинах та очолив АПЛ. На вершину чемпіонату Юргена Клоппа вивели крайні захисники, а Мохамед Салах героєм завершив невдалу зустріч. Наставник Ліверпуля погоджується, що його команда перемогла Тоттенхем не дуже красиво, а коуч Тоттенхема вважає, що "шпори" повинні були вигравати.

Челсі у компенсований час здобув скандальну перемогу над Кардіффом. Переможний гол "пенсіонери" забили у компенсований час з офсайду. Головний тренер постраждалих розніс арбітра після такого фейлу.

Європа

Кардинально різні результати видали римські гранди в Серії А. Рома вдома розгромно поступилася Наполі, пропустивши 4 голи. Натомість Лаціо на виїзді мінімально здолав Інтер і покращив свої шанси на топ-4.

Головна подія дня в Прімері – Реал на останніх хвилинах дотиснув аутсайдера Уеску, врятував гол Каріма Бензема. Варто відзначити й те, що Валенсія перемогла Севілью та обійшла її в турнірній таблиці. Ну а Ліонель Мессі пропустив тренування Барселони через травму.

Українці за кордоном

Ліверпуль скинув з топу АПЛ Манчестер Сіті, за який напередодні неоднозначно зіграв Олександр Зінченко: "Комфортно захищався, але незвично для себе помилявся".

Євген Коноплянка отримав сльози ігрового часу в Шальке, а його команда відірвалася від зони вильоту. В іншому матчі Бундесліги феєрили майбутні суперники збірної України – серби Айнтрахта знищили Штутгарт.

Адерінсола Есеола голом допоміг команді впевнено перемогти в Казахстані. Гент Яремчука та Безуса розгромно поступився в бельгійській першості – наші хлопці замінили один одного, але не відзначилися корисними діями.