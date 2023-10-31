Нагородження найкращих

Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча-2023". Для аргентинця це вже восьмий найпрестижніший приз. Холанда втішили трофеєм найкращому форварду імені Мюллєра, Беллінгем став найкращим молодим футболістом з трофеєм Копа, а хуліган фіналу ЧС став найкращим воротарем.

Жіночий "Золотий м'яч" взяла півзахисниця Барселони, яка виграла Лігу чемпіонів і чемпіонат світу. Манчестер Сіті та Барселона виграли нагороди найкращих команд від France Football.

Україна

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